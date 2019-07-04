شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 04-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتداول في نطاق ضيق حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 4989 نقطة، وفي ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الأسبوعي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية لا نلاحظ أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر التذبذب بين مستوى 4900 ومستوى 5050 نقطة حتى اختراق احدهم للوقوف على الاتجاة القادم للمؤشر ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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