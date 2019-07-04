شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يكتسي باللون الأحمر -تحليل صباحي- 04-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر امس الأربعاء لينهي التداولات عند مستوى 2686 نقطة، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 2680 نقطة، وفي ظل استمرار تداول مؤشر ماكد اعلى خط الصفر، لذلك نتوقع انه في حالة نجاح المؤشر في تجاوز مستوى 2680 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 2780 نقطة ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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