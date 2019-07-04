شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواجه مقاومة هامة-تحليل صباحي- 04-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 10541 نقطة، الا انه استطاع ان يغلق مرتفعا عند مستوى 10590 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 10650 نقطة، وفي ظل حيادية المؤشرات الفنية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 10650 نقطة, فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10800 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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