شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في استراليا أيار/مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لشهر أيار/مايو والتي أوضحت ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقابل تراجع بنسبة 0.1% في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، إلا أن القراءة الحالية جاءت دون التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 0.2%.

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