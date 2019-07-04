أسعار البنزين الجديدة ترند مصر.. حقيقة تطبيق الزيادة بعد الخطاب المتداول.. وتقارير تكشف النسبة المتوقعة

كتب: ضياء السقا

يسود الشارع المصري، حالة من الترقب، انتظارا لتطبيق الحكومة قرار تحريك أسعار المحروقات، بشكل رسمي؛ خلال الفترة القادمة، ضمن خطة رفع الدعم تدريجيًا.

وتصدرت أسعار البنزين الجديدة، ترند موقع البحث الأشهر، جوجل مصر، خلال الساعات الماضية، رغم عدم تطبيقها رسميا.

وحتى الآن لم تعلن الحكومة بشكل رسمي عن قرار الزيادة الجديدة، ورغم ذلك تداول رواد مواقع التواصل، خطاب من وزارة التنمية المحلية إلى سكرتارية المحافظات، أعلنت خلاله فتح غرفة علميات استعدادا لتنفيذ ما أسمته ببعض الإجراءات الاقتصادية.

نسبة الزيادة

ومن المتوقع، وفقا لتقارير اقتصادية، ألا تتجاوز الزيادة الجديدة في حدها الأقصى نحو 20%، خاصة بعد انخفاض أسعار الوقود العالمية ومع صعود سعر الدولار أمام الجنيه.

وفي سياق متصل، وأكدت مصادر بوزارة البترول، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أنه في حالة الوصول بسعر التكلفة الحقيقية للوقود فمن المتوقع أن يصل سعر بنزين 80 إلى 7 جنيهات، وبنزين 92 إلى 8 جنيهات، وبعدها سيتم وضع خطة لإخضاعهما للتسعير التلقائي مثلما سيحدث في بنزين 95.

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وتتبع الحكومة برنامجا لإصلاح الاقتصاد المصري يعتمد على رفع الدعم بالكامل عن أسعار الوقود والمحروقات، على مدار ٥ سنوات، بدأت الخطة في ٢٠١٤ وتنتهي ٢٠١٩.

وأقرت مصر زيادة في منتصف عام 2018 في أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز وصلت لنسبة 48%.

وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت في الموازنة المالية للعام المالي الجديد 2019/2020 تخفيض دعم الوقود في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 52.9 مليار جنيه.

ويأتي ذلك، بعد أن تعهدت مصر لصندوق النقد الدولي برفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية بنهاية يونيو 2019، ضمن إجراءات إصلاح للحالة الاقتصادية.

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