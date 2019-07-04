شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة سيتم دراسة حكم القضاء الإدارى بشأن رسوم البيلت فور وروده للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أنه احترام الوزارة وكافة أجهزة الدولة لاحكام القضاء، مشيراً إلى أنه بخصوص ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن إلغاء القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019، والذى يتضمن فرض رسوم وقاية على واردات البليت وحديد التسليح، فإن الوزارة لم تخطر رسمياً بهذا الحكم وأسبابه.

وأشار إلى أنه فور ورود الحكم إلى الوزارة سيتم دراسته من قبل الجهات المختصة بالوزارة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.