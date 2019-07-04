شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالقاهرة تبحث آليات مساندة المحلات المتضررة بسوق العتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة إلىوم الخميس اجتماعنا مع عدد كبير من المتضررين من حريق سوق الخضار بالعتبة لبحث سبل مساندتهم بعد الحريق الذي نشب بالسوق فجر الخميس الماضي .

وطالب المهندس إبراهيم العربى المتضررين بسرعة وضرورة التعاون مع اللجنة المشكلة لهذا الشأن فيما يتعلق بكافة البيانات عن المتضررين الفعليين وحجم الخسائر من خلال تقرير شامل كافة التفاصيل حتي يكون العمل علي أسس صحيحة يستفيد منها المتضرر.

واستعجل (العربي) تقرير اللجنة التي تتضمن كافة الأطراف وبها ممثلين من المتضررين أنفسهم حتي تكون عملية الحصر واقعية وتستهدف حصر المتضررين الحقيقين لاتخاذ الخطوات السريعة واللازمة خلال الأيام القادمة لمساندتهم.

وأكد "العربي" أن غرفة القاهرة سباقة في التواصل السريع مع الشارع التجاري في حالة وجود مشاكل وأي موضوعات تهم الصناعة والتجارة وتفاعلت بشكل سريع حين نشوب الحريق بسوق العتبة بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة خالد مصطفي الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة للنزول إلى السوق في الساعات الأولي من صباح نفس اليوم الذي نشبت به الحريق وتتابع عملية الحصر منذ مراحلة المبدئية.

واضاف "العربي" أن غرفة القاهرة تسعي إلى الحفاظ علي تجارها وصناعها بتقديم خدمات مهمة مثل توقيع أكبر وثيقة تأمين علي ممتلكات وحياة التجار مع شركة مصر للتأمين مؤخرًا ومشروع الرعاية الصحية الذي يستفيد منه منتسبي الغرفة ودخل عامه السابع مع مطلع 2019 الجاري وغيرها من الخدمات المهمة لافادة تجار العاصمة.

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وأشاد الحضور من متضرري الحريق بسرعة استجابة وتدخل المهندس إبراهيم العربي وحسن شعوره بالأزمة التي لحقت بهم واستقبالهم في مقر الغرفة ووضع حلول لخروجهم من الأزمة واصفين ذلك بأنه ليس بغريب عليه كرئيس غرفة القاهرة وراعي التجارة ليس في القاهرة بل علي مستوي الجمهورية.

ومن جانبه قال خالد مصطفي رئيس اللجنة إن عمليات الحصر لا تزال مستمرة وفى مراحلها النهائية وأن هناك تنسيق مع محافظة القاهرة و ممثلين للمتضررين من الحريق لإتمام عملية الحصر بالشكل المناسب بما يقف على الخسائر الحقيقية التى نتجت عن الحريق وأنه سيتم رفع هذا التقرير إلى المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة خلال ساعات.