شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم بالأسواق والكيلو ب120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار اللحوم تشهد استقرار بالرغم من اقتراب موسم الأضاحي الشهر المقبل، مشيرة إلى أن هناك تراجعا في الطلب وحركة البيع، وأنه من المتوقع أن تزيد حركة الطلب مع اقتراب عيد الأضحى.

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وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية بالقاهرة إن الإقبال مازال ضعيفا خلال هذه الأيام على اللحوم، مؤكدا أن هناك استقرار وثبات في الأسعار، حيث إن أسعار اللحوم الكندوز المتداولة في الأسواق تراوحت ما بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو فيما تراوح سعر كيلو اللحوم الضاني بين 130 إلى 160 للكيلو، فيما وصل سعر الجاموس الكبير لـ 90 جنيها للكيلو حتى 100 جنيه وهى نفس أسعار كيلو اللحوم الجملي.

وأشار وهبة في تصريح لليوم السابع إلى أن تراجع حركة البيع يرجع لعدة أسباب منها، انتشار المجمعات الاستهلاكية والتي تبيع كيلو اللحوم السوداني بأسعار 85 جنيها للكيلو، مضيفا أن موسم عيد الأضحى لن يشهد تغييرا كبيرا في الأسعار بالنسبة للحوم الكندوز، حيث إن معظم زيادة الأسعار يكون في الغالب في اللحوم الضاني نظرا للاقبال عليها.