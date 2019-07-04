شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: تونس تعتزم بيع سندات دولية بقيمة 500 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول حكومى كبير لرويترز اليوم الخميس إن تونس ستبيع سندات دولية بقيمة 500 مليون يورو. وقال لطفى بن ساسى مستشار رئيس الوزراء إن ناتكسيس وسيتى جروب عُينا لتولى البيع. كانت تونس باعت فى أكتوبر سندات دولية بقيمة 500 مليون يورو وفائدة 6.75%. وقال مسؤولون إن تونس تحتاج إلى تمويل خارجى بقيمة 2.5 مليار دولار فى 2019.

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