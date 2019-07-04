إنرجيان تشترى وحدة إديسون للنفط والغاز مقابل 750 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إنرجيان للتنقيب عن الغاز التي تركز أعمالها على إسرائيل اليوم الخميس أنها ستشتري وحدة النفط والغاز الطبيعي التابعة لمجموعة الطاقة الإيطالية إديسون بسعر مبدئي 750 مليون دولار. سيوسع الاستحواذ بدرجة كبيرة نطاق عمليات إنرجيان بمركز الغاز الطبيعي الآخذ في النمو بشرق المتوسط، بمنحها حضورا كبيرا في الحوض الواقع قبالة سواحل مصر.

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