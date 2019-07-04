شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لبورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم الأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% خاسراً 6.94 نقطة ليغلق عند مستوى 8846.53 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.66% رابحاً 142.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4023.45 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 87.5 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 86 شركة، فيما تراجعت 85 شركة.

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وتراجعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.95%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.63%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.57%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.35%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.16%.

وجاء سهم "الخبير ريت" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.18%، ثم مسك بنسبة 2.91%، ثم الفخارية بنسبة 2.54%، فيما تصدر سهم "الأهلى للتكافل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.56% ثم هرفى للأغذية بنسبة 1.54%، ثم أسواق العثيم بنسبة 1.52%.