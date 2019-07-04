شكرا لقرائتكم خبر عن سوق السمك: البلطي يرتفع 5 جنيهات ويسجل 42 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق الأسماك اليوم الخميس 4-7-2019 ارتفاعا فى أسعار معظم الأصناف ، وذلك طبقا للأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.
وارتفعت سعر كيلو سمك البلطى 1 بين 37 – 42 جنيها، والبلطى 2 بين 28 – 31 جنيها للكيلو، فيما ارتفع سعر البلطى الأسوانى ليتراوح بين 15 – 35 جنيها للكيلو بدلا من 30 جنيها أمس، وسعر الكيلو لسمك القشر بياض 50 –64 جنيها، واستقر سعر المكرونة السويسي عند 50 – 66 جنيها للكيلو، وسعر كيلو البورى بين 40– 46 جنيها.
فيما وصل سعر سمك البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبرى ليترواح بين 200– 280 جنيها، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 – 150 جنيها ، وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 – 190 جنيها.
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