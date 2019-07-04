شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 4-7-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 4-7-2019 تراجعا طفيفا بقيمة جنيه واحد فقط ليسجل الذهب من عيار 21 قرابة 651 جنيها للجرام .

وارتفع سعر الذهب أمس من 642 جنيها للجرام إلى 652 جنيها للجرام من عيار 21 ، نتيجة تحرك سعر الذهب عالمياً ليسجل زيادة من 1390 دولار إلى 1418 دولارا، فيما تراجعت أسعار أوقية الذهب اليوم 4 دولارات.

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أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 21 سجل 651 جنيها للجرام عيار 18 سجل 557 جنيها للجرام عيار 24 سجل 744 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5208 جنيها أوقية الذهب 1414 دولار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.