شكرا لقرائتكم خبر عن يوروستات: انخفاض مبيعات تجزئة منطقة اليورو 0.3% على أساس شهرى فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس انخفاض مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو فى مايو مخالفة توقعات خبراء اقتصاديين بأن تسجل ارتفاعا طفيفا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى يوروستات إن مبيعات التجزئة فى دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انخفضت 0.3% فى مايو مقارنة مع أبريل، لتأتى أقل من متوسط التوقعات الذى أشار إلى ارتفاع نسبته 0.3% فى استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

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وزادت مبيعات التجزئة على أساس سنوى 1.3% فى منطقة اليورو، لتقل قليلا عن توقعات السوق بارتفاع نسبته 1.6%.

وكشفت البيانات عن أرقام سلبية لمبيعات التجزئة للشهر الثانى على التوالي، مع تراجع إنفاق المتسوقين فى منطقة اليورو 0.5% على الأغذية والمشروبات والتبغ على أساس شهرى.

وهبطت مشتريات وقود السيارات 1.3% فى مايو، لكن أثر ذلك بدده جزئيا نمو نسبته 2.3% فى التسوق الإلكترونى مما يؤكد اتجاها إيجابيا للقطاع.