شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة الكويت بختام تعاملات الأسبوع مدفوعة بصعود قطاع العقار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع العقار.
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 32.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5950.47 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 38.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6544.28 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.41% رابحاً 19.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4783.75 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 194.5 مليون سهم بقيمة 50.1 مليون دينار كويتى عبر 7762 صفقة.
وقفزت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%.
وجاء سهم "التمدين العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.19%، تلاه شركة رمال العقارية بنسبة 5.88%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم "المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.93% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.70%، ثم شركة ريم العقارية بنسبة 9.57%.
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