انفوجراف.. تعرف على ٩ اتفاقيات اقتصادية تم توقيعها بين مصر والأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تفاصيل توقيع 9 اتفاقيات اقتصادية بين مصر والأردن من خلال انفوجراف تعرف عليها . 1- برنامج تنفيذى فى مجال الترويج للاستثمار. 2 - بروتوكول تعاون فى مجال المناطق الحرة الاستثمارية . 3 -مذكرة تعاون بين جهاز حماية المستهلك ومديرية مراقبة الأسواق الأردنية. 4 - مذكرة تفاهم فى قطاع التشييد والبناء والإسكان. Advertisements 5 -بروتوكول تعاون فى مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية . 6 - خطة العمل الثنائية فى مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية. 7 - بروتوكول تعاون فى مجال الموانئ. 8- مذكرة تفاهم فى مجال التعاون الإذاعي والتلفزيوني بين الهيئة الوطنية للإعلام فى مصر ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون فى الأردن. 9 - محضر اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.



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