شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وعُمان يعتزمان التعاون في قطاع النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقى في بيان اليوم الخميس إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان للتعاون في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إمكانية إنشاء مصفاة نفط مشتركة في سلطنة عمان لتكرير الخام المستورد من العراق.
ونقل البيان عن وزير النفط العراقى ثامر الغضبان قوله إن العراق سيهدف إلى تصدير الخام إلى سلطنة عمان بموجب مذكرة التفاهم، واستيراد المنتجات النفطية من مسقط وبناء منشآت لتخزين الخام في البلدين.
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