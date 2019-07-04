بعد القفزة الجنونية.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم.. ورويترز تكشف مفاجآت عن المعدن النفيس

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، في السوق المصري، الخميس 4 يوليو، بمقدار 3 جنيهات، بالمقارنة بأمس الأربعاء.

وكانت أسعار الذهب، قد ارتفعت بشكل مفاجئ، أمس بمقدار 12 جنيها.

ويأتي ارتفاع الذهب وسط حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض؛ في السوق العالمية.

من جانبها، كشفت وكالة رويترز، انخفاض أسعار الذهب اليوم عالميا بسبب ارتفاع أسواق الأسهم، بينما يسعى المستثمرون للبحث عن اتجاه من البيانات المرتقبة للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من خفض أسعار الفائدة.

وكان عيار 21 قد سجل الأسبوع الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

عيار 18 بـ 558 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 651 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 744 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5208 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.