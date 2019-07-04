كتبت – مروة الغول
كشفت بيانات نشرها موقع globalpetrolprices عن أسعار البنزين في الدول الأوروبية وذلك في آخر تحديث له يوم الأول من شهر يوليو الجاري وكانت الأسعار للتر البنزين الواحد كالتالي:
بلغ سعر لتر البنزين في روسيا 73.دولار، روسيا البيضاء81.دولار، مولدافيا1.07 دولار، أوكرانيا1.15 دولار، تركيا1.22 دولار، بلغاريا 1.25 دولار، شمال مقدونيا 1.26 دولار، أندورا1.30 دولار، البوسنة / الهرسك 1.31 دولار، رومانيا1.31 دولار، هنغاريا1.32 دولار، ليتوانيا 1.33 دولار، قبرص1.35 دولار، لوكسمبورج 1.38 دولار، بولندا1.38 دولار، النمسا 1.42 دولار، لاتفيا 1.43 دولار، صربيا 1.44 دولار،...
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار البنزين في الدول الأوروبية.. والنرويج الأعلى سعرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.