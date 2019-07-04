تعرف على أسعار البنزين في الدول الأوروبية.. والنرويج الأعلى سعرا

كتبت – مروة الغول

كشفت بيانات نشرها موقع globalpetrolprices عن أسعار البنزين في الدول الأوروبية وذلك في آخر تحديث له يوم الأول من شهر يوليو الجاري وكانت الأسعار للتر البنزين الواحد كالتالي:

بلغ سعر لتر البنزين في روسيا 73.دولار، روسيا البيضاء81.دولار، مولدافيا1.07 دولار، أوكرانيا1.15 دولار، تركيا1.22 دولار، بلغاريا 1.25 دولار، شمال مقدونيا 1.26 دولار، أندورا1.30 دولار، البوسنة / الهرسك 1.31 دولار، رومانيا1.31 دولار، هنغاريا1.32 دولار، ليتوانيا 1.33 دولار، قبرص1.35 دولار، لوكسمبورج 1.38 دولار، بولندا1.38 دولار، النمسا 1.42 دولار، لاتفيا 1.43 دولار، صربيا 1.44 دولار،...