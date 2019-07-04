وثيقة: أرامكو السعودية تحدد سعر الخام العربى الخفيف في أغسطس بعلاوة 2.45 دولار للبرميل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن أرامكو السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربى الخفيف إلى آسيا في أغسطس بعلاوة 2.45 دولار للبرميل على أسعار خامى عمان ودبى ، ويقل السعرعن الشهر السابق.

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