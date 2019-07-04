شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (عزبة الوالدة – عرب الوالدة – مساكن الزلزال – التعاونيات – منشية عين حلوان)، وذلك ابتداءً من الساعة 9 مساء غدٍ الجمعة 5/7/2019 وحتى الساعة 5 صباح يوم السبت 6/7/2019، ولمدة 8 ساعات، نظراً لقيام الشركة بأعمال لحام على خط المياه قطر 600 مم ضمن أعمال تحويلات الطريق الدائرى الأوسطى.
وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات والجهات الخدمية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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