شكرا لقرائتكم خبر عن حضور لافت لعدد كبير من مسئولى الدولة بمسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة على شقيقة طارق عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، لأداء صلاة الجنازة على شقيقة طارق عامر محافظ البنك المركزي، بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وتواجد أيضا كل من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام السابق وعمرو الجارحى وزير المالية السابق، محمد الديب رئيس بنك قطر الوطنى الأهلى، محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد بركات رئيس الاتحاد العربى المصرفى ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس بنك مصر ورئيس بنك قناة السويس.

كما تواجد عدد كبير من قيادات البنك المركزى، والبنوك المصرية، والذين قدموا واجب العزاء لطارق عامر.