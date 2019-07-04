شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: جار تنفيذ 3264 وحدة بـ"الإسكان الاجتماعى" و720 وحدة بـ"سكن مصر" بمدينة "غرب قنا"‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ 3264 وحدة (136 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، بمدينة "غرب قنا"، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 720 وحدة منها نهاية شهر أكتوبر المقبل، وجارٍ تنفيذ 720 وحدة، بمشروع "سكن مصر"، بالمدينة، وبلغت نسبة التنفيذ 32 %، ‬

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‫وأضافت الوزارة جارٍ تنفيذ شبكات البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة "غرب قنا" (طرق - شبكة مياه - شبكة ري - شبكة صرف صحي - كهرباء - اتصالات)، وجارٍ تنفيذ الخط الناقل للمياه بطول 8 كم، وتم الانتهاء من الرفع المساحى وأعمال الجسات لتنفيذ محطة التنقية، بطاقة إجمالية 137 ألف م3/ يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة 27400 ألف م3/ يوم. ‬