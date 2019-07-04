شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر المقاصة: تضاعف سيولة السوق وتزيد العمليات المنفذة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة القيد والإيداع المركزي أن التعديلات الحديثة على نظام الحسابات المجمعة تهدف إلي تسهيل تنفيذ العمليات علي مديرين المحافظ المالية بالبورصة.
وأضاف عبد السلام، أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها حالياً بالتعاون مع إدارتي البورصة والرقابة المالية تهدف إلي تيسير الإجراءات وزيادة أحجام التداولات بالسوق.
وتوقع أن تسهم في زيادة أحجام التداولات بصورة قوية مقارنة بالمستويات الحالية بالسوق بالإضافة إلي تجنب حدوث الأخطاء البشرية في العمليات المنفذة، الأمر الذي يدعم من نشاط الطروحات وتدفقات الشركات الجديدة للسوق.
وقامت البورصة المصرية بالتعاون مع شركة مصر المقاصة بادخال تعديلات على نظام الحسابات المجمعة بهدف تسهيل تنفيذ أوامر البيع والشراء عبر تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة إلي الحسابات الأصلية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مصر المقاصة: تضاعف سيولة السوق وتزيد العمليات المنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.