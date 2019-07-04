شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان شقيقية محافظ المركزى يصل مسجد مصطفى محمود وطارق عامر يقرأ القرآن على روحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل جثمان شقيقة محافظ البنك المركزى طارق عامر، إلى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، لأداء صلاة الجنازة عليها، وسط تواجد عدد كبير من أفراد العائلة والمقربين منها.

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وتواجد طارق عامر خلال وصول الجثمان، وبدأ منذ وصوله في قرآة القرآن، وتلقى التعزية من العائلة.

فيما تواجد عدد من أفراد الحراسة الخاصة الذين اصطحبوا الشخصيات العامة لداخل المسجد.