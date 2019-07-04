شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان شقيقية محافظ المركزى يصل مسجد مصطفى محمود وطارق عامر يقرأ القرآن على روحها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل جثمان شقيقة محافظ البنك المركزى طارق عامر، إلى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، لأداء صلاة الجنازة عليها، وسط تواجد عدد كبير من أفراد العائلة والمقربين منها.
وتواجد طارق عامر خلال وصول الجثمان، وبدأ منذ وصوله في قرآة القرآن، وتلقى التعزية من العائلة.
فيما تواجد عدد من أفراد الحراسة الخاصة الذين اصطحبوا الشخصيات العامة لداخل المسجد.
كانت هذه تفاصيل خبر جثمان شقيقية محافظ المركزى يصل مسجد مصطفى محمود وطارق عامر يقرأ القرآن على روحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.