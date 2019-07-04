شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يلتقى عددا من مستثمرى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عددا من مستثمرى محافظة بورسعيد خلال جولة له بالمنطقة الحرة العامة بالمدينة. Advertisements واستمع عادل لشكاوى ومقترحات المستثمرين ووعد بحلها كما ناقش العديد من الملفات الخاصة بالمنطقة الحرة وسبل تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار . فى نهاية اللقاء تم منح محسن عادل درع تكريم من المستثمرين، شهد اللقاء لفيف من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

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