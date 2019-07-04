شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فريد: البورصة انتهت من جميع متطلبات تفعيل آلية الشورت سيلنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن إدارته انتهت من جميع المتطلبات الخاصة بتفعيل آلية الشورت سيلنج.

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وأضاف فريد، أن جميع الأنظمة الخاصة بالبورصة فيما يتعلق بتلك الآلية جاهزة لبدء تطبيق، خاصة عقب الانتهاء من معايير الأوراق المالية التي يسمح التعامل عليها عبر هذه الآلية.

وأشار إلي أن اللجنة الاستشارية لسوق المال تدرس بعض الأمور الخاصة بتلك الآلية تمهيدا لبدء تفعيلها الفترات المقبلة.