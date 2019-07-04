رئيس البورصة: الانتهاء من تأسيس شركة التسوية الخاصة بسوق المشتقات نهاية2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عن استهداف إدارته بالتعاون مع شركة مصر المقاصة للقيد والايداع المركزي الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة التسوية الخاصة بتفعيل سوق المشتقات نهاية العام الجاري.
وأضاف فريد، أن الفترة الحالية تشهد إجراء عدد من التعديلات المطلوبة علي أنظمة التداول بما يسهم في تيسير تفعيل ذلك المنتج.
وأشار إلي أن إدارته تستهدف أيضا عقد دورات تدريبية علي تلك الآلية الجديدة قبل تفعيلها بالسوق، لسرعة جني ثمارها عقب تفعيلها.
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