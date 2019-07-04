الاقتصاد

البورصة تبدأ تعاملاتها على تراجع جماعي بمبيعات العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين العرب، في حين مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء.

وبدأ مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30"  متراجعا بنسبة 0.12%، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51%، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

 

ومالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، وحققوا صافي شراء بقيمة 11.6 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بقيمة 14.3 مليون جنيه، ومالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بقيمة 2.7 مليون جنيه.

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