شكرا لقرائتكم خبر عن تداولات شركات الوساطة بالسوق السعودي تهبط 32% في يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف تقرير حديث صادر عن هيئة السوق المالية السعودية عن انخفاض قيم تداولات شركات الوساطة المرخصة بنسبة 32% بما يعادل 70.3 مليارات ريال خلال شهر يونيو 2019 مقارنة بشهر مايو السابق له. وأوضح التقرير الذي نشر على موقع سوق الأسهم السعودي أن تداولات تلك الشركات الشهر الماضي بلغت 149.6 مليار ريال مقارنة بـ 219.9 مليار ريال في شهر مايو 2019. وتصدرت جولدمان ساكس العربية السعودية قيم التداولات بنحو 26.54 مليار ريال لتستحوذ على نسبة 17.74% من إجمالي قيم التعاملات. Advertisements واحتلت شركة الراجحي المالية المرتبة الثانية بتداولات بلغت 14.93 مليار ريال مستحوذة على 9.98% من الإجمالي. وجاءت شركة الأهلي كابيتال في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت 14.04 مليار ريال مستحوذة على 9.39%. وبالنسبة لتعاملات السوق الموازي -نموـ تصدرت شركة فالكم المالية، بقيمة تداولات 20.77 مليون ريال بحصة سوقية 20.24%، تلاها شركة الراجحي المالية بقيمة تداولات 15.95 مليون ريال، بحصة سوقية 15.54%.

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