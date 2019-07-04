- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 5.7 مليار درهم تداولات شركات الوساطة بسوق دبي خلال يونيو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استحوذت 10 شركات وساطة من بين 35 شركة عاملة بسوق دبي المالي على نحو 73.6% أو ما يعادل 4.18 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في يونيو الماضي البالغة نحو 5.68 مليارات درهم.
وبحسب بيانات حديثة لسوق دبي المالي تصدرت "هيرميس الإمارات" القائمة حيث بلغت حصتها نحو مليار درهم ما يعادل 17.7%، وجاءت " أرقام سيكيوريتيز" في المرتبة الثانية بحوالي 739.11 مليون درهم بنسبة 13.01% من إجمالي قيم التداول في السوق.
وحلّت في المركز الثالث "أبوظبي الاسلامي للأوراق المالية" بنحو 489.28 مليون درهم بنسبة 8.61%، تلتها "مباشر للخدمات المالية" بنحو 452.97 مليون درهم بنسبة 7.98%، ثم "الرمز كابيتال" بنحو 349.22 مليون درهم بنسبة 6.15%.
تلتها "الامارات دبي الوطني للاوراق المالية" بنحو 267.53 مليون درهم بنسبة 4.71%، ثم "شعاع للأوراق المالية" بحصة 257.90 مليون درهم بنسبة 4.54% تلاها "أبوظبي الأول للأوراق المالية" بنحو 240.27 مليون درهم بنسبة 4.23%.
وفى المركز التاسع جاءت "مينا كورب للخدمات المالية" بنحو 216.68 مليون درهم بنسبة 3.82%، ثم "أبوظبي التجاري للأوراق المالية" بحوالي 163.07 مليون درهم بنسبة 2.87%.
كانت هذه تفاصيل خبر 5.7 مليار درهم تداولات شركات الوساطة بسوق دبي خلال يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.