شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع القروض الممنوحة من البنوك السعودية 3% بنهاية مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن القروض المقدمة من البنوك والمصارف بالمملكة في مايو الماضي ارتفعت بنسبة 3% بما يعادل 50.3 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن تلك القروض بلغت نحو 1524.2 مليار ريال مقابل 1473.9مليار درهم في مايو 2018.

وأشارت البيانات إلى أن تلك القروض المقدمة من تلك البنوك والمصارف للقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 3% بمايعادل 45.7 مليار ريال لتصل إلى 1474.02 مليار ريال بنهاية مايو الماضي مقابل 1428.33 مليار ريال بنفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية ارتفعت بنسبة 10% أو ما يعادل 4.6 مليار ريال لتصل إلى 50.2 مليار ريال مقابل 45.6 مليار ريال بشهر مايو من العام الماضي.