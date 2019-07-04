شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجدعان: طلبات بـ13.5 مليار يورو للسندات السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو تلقى طلبات تجاوزت قيمتها 13.5 مليار يورو بمكرر تغطية عند 4.5، مما يبرز الطلب القوي من قبل المستثمرين في منطقة الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن ذلك يبرز أيضا مستوى الثقة العالي من المستثمرين الأوروبيين بالأوراق المالية للحكومة السعودية، حيث تمكّن مكتب إدارة الدين العام من تضييق نطاق التسعير حتى الوصول لعائد ثابت 0.78% في شريحة الـ 8 سنوات و2.04% في شريحة الـ 20 سنة.

وأوضح الجدعان أن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية قام قبل الطرح بحملة ترويجية شملت ثمان مدن أوروبية (لندن، وباريس، وميلان، وفرانكفورت، وأمستردام، ولاهاي، وزيوريخ وميونخ)، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات، حيث تمت مقابلة 77 مستثمراً أوروبياً في غضون سبعة أيام، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أمس عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث بلغ إجمالي الطرح 3 مليارات يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي).