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شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" تطرح شحنة غاز تحميل أغسطس والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصدران تجاريان، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، طرحت شحنة غاز طبيعي مسال للتحميل في محطتها بجزيرة داس.
والشحنة معروضة للتحميل بين الثالث والخامس من أغسطس، دون أن يتحمل البائع تكاليف التفريغ، بحسب وكالة رويترز.
وفي منتصف بونيو الماضي قالت شركتا بترول أبوظبي الوطنية أدنوك و"أو سي آي" الهولندية إنهما ستؤسسان مشروعاً مشتركا يدمج أصول شركة أدنوك للأسمدة في منصة شركة "أو سي آي" للأسمدة النيتروجينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكرت الشركتان في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن شركة "أو سي آي" ستمتلك 58 %من رأسمال الشركة الجديدة، مقابل 42 % تملكها أدنوك.
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