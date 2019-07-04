شكرا لقرائتكم خبر عن "المشرق" يستقطب اكتتابات بـ 191 مليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك المشرق المدرج بسوق دبي المالي أن المرحلة الثانية من برنامج الدخل الثابت استقطبت اكتتابات بقيمة 191 مليون درهم بعد مرور أربعة أسابيع على إطلاقها.

وتتمتع هذه المرحلة من البرنامج بأجل استحقاق يمتد لثلاث سنوات ونصف، وهي تخضع لإدارة شركة المشرق كابيتال المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)، الذراع الاستثمارية للبنك.

ويقدم برنامج الدخل الثابت للعملاء مجموعة من السندات المدرّة للعائدات، وجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف تحقيق عوائد أعلى وبأجل استحقاق أقصر، بحسب صحيفة الخليج.

وتتضمن محفظة استثمارات برنامج الدخل الثابت علامات تجارية عريقة مثل جي بي مورغان، وجاكوار لاند روفر، وأداني للموانئ، وغيرها.

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وكانت فترة الاكتتاب مفتوحة من 21 مايو وحتى 25 يونيو 2019، حيث شهدت المرحلة الثانية من برنامج الدخل الثابت اهتماماً كبيراً من عملاء قسم الخدمات المصرفية الخاصة والمشرق الذهبي في البنك.

وفي وقت سابق، جمع بنك المشرق نحو 175 مليون دولار عبر إعادة فتح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار طرحها في فبراير وتستحق في 2024.

كشفت النتائج المالية غير المُدققة لبنك المشرق، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 628 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 598.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

كما أظهرت البيانات المالية للبنك تحقيقه صافي ربح خلال الربع الرابع من 2018 بلغ 312 مليون درهم، مقابل 388 مليون درهم أرباحه خلال الربع الرابع من 2017.