شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر بقائمة كبار الملاك يرفع حصته في "سلامة للتأمين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات سوق دبي المالي، تصاعد ملكية محمد بن أحمد بن سعيد القاسمي في أسهم شركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" من رأس مال الشركة مع نهاية جلسة الإثنين الماضي الموافق 2 يوليو الجاري.

وأوضحت البيانات أن حصة المساهم ارتفعت بأسهم تلك الشركة إلى 6.12% أي ما يعادل 74.052 مليون سهم، وكانت ملكية القاسمي بنهاية جلسة 1 يوليو 5.09%.

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يشار إلى أن صندوق جولدياوكس التابع لمجموعة "أبوظبي المالية" يتصدر قائمة كبار المستثمرين بنسبة 13.29% من رأس المال.

وجاء في المرتبة الثانية مصرف عجمان بنسبة 12.5% (وهي أسهم مرهون لمجموعة أبوظبي المالية لدى المصرف مقابل تسهيلات استثنائية لصالح المجموعة)، واحتل المرتبة الثالثة في القائمة محمد القاسمي بنسبة ملكية 6.12% .

وتملك "أبوظبي المالية" حوالي 30% في "سلامة"، وحوالي 40% في "تكافل الإمارات"، وتجري أحاديث في الأسواق عن إمكانية دمج الشركتين، وفقا لتقارير صحيفة.