شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبيع سندات دولية بـ3 مليارات يورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت مصادر مصرفية أن السعودية جمعت 3 مليارات يورو، من إصدار دولي لسندات مقومة باليورو، منها مليار يورو لأجل ثماني سنوات وبعائد 0.78%، وملياري يورو لأجل 20 سنة وبعائد 2.04 %.

وقالت المصادر إن الطلبات على الإصدار تجاوزت 14 مليار يورو، وفقا لوكالة رويترز.

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يذكر أنه تم تضييق السعر الاسترشادي ليصبح 80 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة لشريحة الثماني سنوات ومئة واربعين نقطة أساس فوق نفس المتوسط لشريحة العشرين سنة.

يذكر أن السعودية باعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار منذ أن طرقت باب أسواق الدين الدولية نهاية 2016 وكانت المملكة قد عينت Goldman Sachs و Societe Generale كمنسقين عالميين ومديري دفاتر، لترتيب اجتماعات مع المستثمرين العالميين لهذا الإصدار.

وحصل كل من BNP Paribas و Morgan Stanley و Samba على تفويض المرتبين الرئيسيين ومديري الدفاتر.