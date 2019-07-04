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شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع "التعاونية للتأمين" بـ 68 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس)، عن ترسية عقد مع الشركة التعاونية للتأمين، بقيمة 68 مليون ريال متوقعة إبرام العقد النهائي في الثامن عشر من الشهر الحالي.
وأفادت الشركة في بيان لـ"تداول" أن العقد يتضمن "توريد أجهزة وبرامج وصيانة وتشغيل لمدة 5 سنوات" وبدون وجود أطراف أخرى ذات علاقة بهذا العقد.
وأوضحت الشركة أن ترسية هذا العقد جرت في يوم الـ 30 من يونيو 2019 وجرى استلام خطاب الترسية في الثاني من يوليو 2019.
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