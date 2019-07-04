شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخاص بالسعودية والإمارات يشهد تحسنًا في يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل أداء القطاع الخاص غير النفطي، في السعودية، أعلى مستوى في 19 شهرا في يونيو، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني بشكل طفيف من 57.3 نقطة في مايو إلى 57.4 نقطة في يونيو الماضي.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى نمو الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدل قوي في يونيو، في حين لم يكن هناك أي تغير في معدل التوظيف بالقطاع الخاص.

من جهة أخرى، تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر، بتأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

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وفي الإمارات، سجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضًا من 59.4 نقطة في مايو إلى 57.7 نقطة في يونيو، لكنه أشار إلى تحسن شهري ملحوظ في الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير النفطي.

وأفادت الشركات بنمو الإنتاج والطلبيات الجديدة، والذي كان ناتجًا عن استمرار تخفيض الأسعار.

من جهة أخرى، لم تكن هناك زيادة ملموسة في معدل التوظيف، إذ ظل تركيز الشركات منصبًا على خفض التكاليف.