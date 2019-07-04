شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية تُغرم "أنابيب" 20 ألف ريال لمخالفتها قواعد الطرح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، على الشركة العربية للأنابيب لمخالفتها المادة 65 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وقالت الهيئة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن فرض الغرامة على الشركة يأتي لعدم تزويد الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، خلال الفترة النظامية المحددة، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 7 أبريل 2019.

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وخلال الربع الأول من العام الجاري، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 8.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع مبيعات الشركة للربع الأول لعام 2019 بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة لعام 2018 لتصل إلى 180 مليون ريال مقابل 122 مليون ريال.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت خسائر بلغت 168.7 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 19.1 مليون ريال في العام 2017.