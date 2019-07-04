شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "السعودي الفرنسي" تُوصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بالتمرير بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول لعام 2019 بقيمة 1.199 مليار ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ 1 ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية يوم تداول يوم 15 يوليو الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح في 29 يوليو الجاري.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني لعام 2018 بقيمة 959.49 مليون ريال سعودي. في حين تم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول لعام 2018 بقيمة 1.079 مليار ريال.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.126 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 1.112 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

ويرجع ارتفاع الأرباح في الربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.1% ويعود ذلك الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين، مصاريف الإيجار والمباني، مصاريف العمليات الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقوبل ذلك جزئياً بارتفاع في مخصص خسائر الائتمان والاستهلاك والإطفاء.