شكرا لقرائتكم خبر عن " أبوظبي الوطنية للتأمين" تستكمل تحويل سندات إلزامية إلى أسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن استكمالها عملية تحويل السندات إلزامية التحويل التي أصدرتها الشركة في 15 يونيو 2016 إلى أسهم، وذلك بعد انتهاء فترة استحقاقها التي امتدت لثلاث سنوات.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق أبوظبي المالي، اليوم الأربعاء، بأنه عقب الانتهاء من عملية التحويل، ارتفع رأس مال الشركة المدفوع ليصل إلى 570 مليون درهم، وارتفع عدد الأسهم الإجمالي للشركة ليصل إلى 570 مليون سهم.

وأشارت الشركة إلى أنه قد تم إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن عملية التحويل، والتي يبلغ عددها 195 مليون سهم، في سوق أبوظبي ل للأوراق المالية تحت الرمز "أسهم أدنك الناتجة عن تحويل السندات - 2( ADNIC2)، على أن يتم تداول هذه الأسهم بشكل منفصل عن أسهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين رمزها (ADNIC).

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هذا ومن المُقرر أن تستحق الأسهم الجديدة توزيعات الأرباح السنوية لعام 2019 وفقا لما تقرره الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي القادم، موضحة أن هذه الأسهم ستحتسب على أساس نسبي اعتبارا من 16 يونيو 2019 ولغاية 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح خلال العام 2018 بلغ 235.6 مليون درهم مقابل أرباح العام 2017 والبالغة 227.3 مليون درهم.

وحققت الشركة إجمالي أقساط مكتتبة خلال العام الماضي بلغت 2.91 مليار درهم بنمو نسبته 10.1% قياساً إلى اقساط العام 2017 .

فيما بلغ صافي الأرباح الفنية 145.4 مليون درهم، بارتفاع 22.8% بفضل الهوامش القوية للمحافظ الرئيسية.