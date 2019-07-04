شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الوطنية للبناء والتسويق" تتراجع 58% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة الوطنية للبناء والتسويق، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 57.81% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 3.1 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.3 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وبحسب البيان، حققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 6.5 مليون ريال، مُقابل أرباح تشغيلية بلغت 8.4 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

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وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق، إلى بيع حصة الشركة الوطنية في الشركة العلمية للمنتجات الصيدلانية.

ووفقاً للبيان، تراحعت الإيرادات بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 38.3 مليون ريال، مُقابل إيرادات بلغت 43 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 24.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل صافي أرباح بلغ 26.8 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى إنخفاض نسبة المبيعات بالإضافة إلى زيادة مصروفات التمويل والخسائر الناتجة عن بيع إستثمارات في شركات تابعة.