شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليجية العامة" توقع عقد تقديم خدمات تأمين طبي مع موظفي الشركة لمدة عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن ترسية عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية واحدة اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن قيمة العقد تبلغ أكثر من 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية للعام المالي 2018.

وتتوقع الخليجية العامة أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تسلمت، أمس الثلاثاء، خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المتضمن عدم الممانعة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة، إن رأس مال الشركة بعد الزيادة سيصبح 500 مليون ريال شريطة إستيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي بح بلغ 36 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

ويرجع الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع أرباح استثمارات المساهمين بنسبة 110%.