شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من البنك الدولى يزور المناطق الصناعية فى قنا بمشاركة مسؤلين حكوميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزر وفد من البنك الدولى يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019، عدد من المناطق الصناعية فى قنا بمشاركة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وقيادات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الصناعة، فى إطار مشروع تطوير المناطق الصناعية فى محافظتى قنا وسوهاج.

وأفاد مصدر حكومة بوزارة الصناعة، أن الوفد سيزور المناطق الصناعية بقنا، والتى يشملها برنامج تأهيل وتطوير هذه المناطق، ضمن فعاليات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر الممول من البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار.

وأشار فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدة برتوكولات، لبدء تنفيذ تطوير المناطق الصناعية بالصعيد، لافتا إلى أنه خلال شهر من الآن سيتم بدء العمل على أرض الواقع بمناطق سوهاج وقنا.

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يشار إلى أن برنامج تنمية الصعيد، يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، وخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبى مع الحرص على الاستمرار فى تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية فى الصعيد.

والتوسع فى تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين فى المحافظات المختارة فى صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية فى توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.