انعقاد القمة الاقتصادية العربية البريطانية المشتركة في لندن رئيس مجلس الغرف السعودية د. العبيدي: القمة تسهم في مضاعفة التبادل التجاري وتعزيز الشراكات الاستثمارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل شارك رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي في القمة الاقتصادية العربية البريطانية المشتركة المنعقدة في لندن اليوم الأربعاء الثالث من يوليو الجاري متحدثاً رسمياً في الجلسة الأولى بعنوان ” الاستثمار في البنية التحتية والتنمية المستدامة” الى جانب متحدثين من الجانبين العربي والبريطاني وبحضور الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري و أصحاب الاعمال السعوديين و المختصين و المهتمين بالتنمية الاقتصادية و الاستثمارية من البلدين.

و نوه العبيدي بأهمية القمة ومردودها الاقتصادي على قطاع الأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة للبلدين، وقال: أن قمتنا هذه تعد امتدادا للعمل المشترك بين الدول العربية وبريطانيا في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، مؤجدا على أهمية العمل على توطيد هذه العلاقات بما يخدم مصلحة الدول العربية وبريطانيا، وأضاف د. العبيدي خلال كلمته: نحتاج لمزيد من الجهود على كافة المستويات سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو الحكومات، لمضاعفة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وبناء مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك من خلال عقد القمم والمنتديات والمؤتمرات التي تسهم في تحقيق الإنجازات و تقدم الشراكات الاقتصادية.