أراضي دبي توقع مذكرة تفاهم مع تنامي العقارية لدعم مبادرة "منزلي"

دبي - الخليج 365 :

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع شركة تنامي العقارية في دبي، تقوم الدائرة من خلالها بتوفير الرعاية لمبادرة "منزلي" التي أعلنت عنها الشركة. وتأتي هذه المذكرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وبما يحقق الصالح العام لتطوير السوق العقاري في إمارة دبي.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي في أعقاب توقيعه على المذكرة: "تنسجم هذه العلاقة مع غاياتنا المؤسسية الهادفة إلى توفير أسلوب منظم لتسجيل الأراضي والعقارات، وحماية حقوق العملاء، وضمان كافة الجوانب القانونية المتعلقة بعمليات بيع وشراء الأراضي. وعلاوة على ذلك، نأمل أن تساعدنا علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في توفير بيئة عالمية جاذبة للاستثمار، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار فيه، من خلال تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين العقاريين، ومواصلة السعي نحو تعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة".

وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على أهمية تشجيع الاستثمار العقاري، حيث أبدت أراضي دبي استعدادها لرعاية مبادرة "منزلي" التي قدمتها شركة تنامي العقارية التي تهدف إلى تقديم فرص حقيقية للكوادر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة على اختلاف جنسياتها، وتمكينها من شراء المنازل المناسبة لاحتياجاتها. وتقوم هذه المبادرة على حقيقة أن كل شخص يمكنه شراء المنزل المناسب أو الدخول في خطة دفع لشراء منزل، أو البدء في الادخار للوصول إلى الجاهزية التي تمكنه من شراء منزل.

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ومن جانبه قال سامر علي النقبي، المدير التنفيذي لشركة تنامي العقارية: "ضمن جهود الدائرة لتشجيع الاستثمار العقاري وإضافة شفافية أكثر لسوق العقارات في دبي، وقعت كل من تنامي العقارية ودائرة الأراضي والأملاك مبادرة منزلي. و‎تأتي هذه المبادرة للإسهام في فعاليات "عام التسامح"، حيث تهدف إلى جمع الاطراف العاملة في القطاع العقاري لخلق فرص حقيقية للكوادر العاملة في دولة الإمارات على اختلاف جنسياتها ودياناتها وعرقياتها تمكنهم من شراء المنزل المناسب. وتقوم المبادرة على حقيقة أن كل شخص مهما كان وضعه المالي لديه نقطة بداية يستطيع الإنطلاق منها بسلاسة، باتجاه تحقيق هدف تملك منزله الخاص. ولتحقيق ذلك، سوف توفر شركات التطوير العقاري الرائدة عروضًا مميزة بخطط دفع مرنة، إضافة إلى برامج إدخار داعمه وباستشارات عقارية محايدة وشفافة من تنامي العقارية ومبادرة منزلي.

وبموجب الاتفاقية، تمنح أراضي دبي شركة تنامي العقارية مسمى "مستشار الاستثمار العقاري" بصفة حصرية لمدة سنة كاملة. ومن جانبها، تقوم الشركة بعقد الورش التعريفية عن المبادرة في مقرات المؤسسات والشركات العاملة في الدولة، إضافة إلى فتح مراكز للتسجيل في المبادرة. وتتولى الشركة ذاتها مهمة التنسيق مع مزودي الخدمات الادخارية، كالصكوك الوطنية، لتوفير برامج ادخار مناسبة، إلى جانب تطوير حاسبة للاستثمار العقاري بشكل يوفر العروض العقارية المناسبة لكل فرد وفق ما يفضله وبما يتناسب ما قدراته المادية.

وتقدم الشركة أيضًا الاقتراحات لإطلاق المبادرات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة، وعلى وجه الخصوص الأهداف المتعلقة بالترويج والاستثمار العقاري في الإمارة، إلى جانب تقديم الاستشارات العقارية المتخصصة للمطورين والوسطاء والمستثمرين العقاريين وغيرهم. وبموجب المذكرة سيتم تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات العقارية التي تهدف إلى بحث القضايا المتعلقة بالسوق العقاري واقتراح الحلول المناسبة لها. وتسهم المذكرة أيضًا في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات، والعمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين والارتقاء بها. وسيسعى الطرفان إلى تسهيل إجراءات التعاملات العقارية، وزيادة الشفافية وسهولة الإجراءات وتقليل الكلفة على موظفي أراضي دبي، لجعل الإمارة الأولى عالميًا في سهولة وسرعة إنجاز المعاملات العقارية.