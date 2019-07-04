شركة مياه وكهرباء الإمارات تطرح مناقصة لتطوير واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وإنشائها...

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات ش.م.ع، الرائدة في مجال تخطيط مشاريع، وشراء المياه والكهرباء في دوله الإمارات العربية المتحدة، عن طرح مناقصة لإنشاء وتطوير مشروع عالمي المستوى لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الكهروضوئية الشمسية، بطاقة إنتاجية 2,000 ميجاواط، في منطقه الظفرة التابعة لإمارة أبوظبي.

ويشكل هذا المشروع الجديد جزءاً من سلسلة مشاريع اعتمدتها اللجنه العليا لقطاع الماء والكهرباء في امارة أبوظبي وسيمتد هذا المشروع على مساحة تبلغ 20 كيلومتر مربع، وستكون طاقته الإنتاجية ما يقارب ضعف الطاقة الإنتاجية لمشروع "نور أبوظبي"، أكبر محطه مستقلة للطاقة الكهروضوئية الشمسية في العالم. ويتوقع أن يصل المشروع الجديد إلى مرحلة التشغيل التجاري في الربع الأول من عام 2022، الأمر الذي سيزيد إجمالي سعة الطاقة الكهروضوئية الشمسية في أبوظبي إلى 3,200 ميجاواط.

ويأتي ذلك بعد إبداء 48 من كبار المطورين العالميين والمحليين اهتمامهم بهذا المشروع. وتماشياً مع برنامج إنتاج الطاقة والمياه المستقل الذي أطلقته حكومة أبوظبي عام 1998، فإن المطورين المختارين سيحصلون على حصة 40 % من المشروع، فيما ستؤول ملكية الحصة المتبقية إلى جهات محلية.

وبهذه المناسبة، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي شركة مياه وكهرباء الإمارات: "يمثل مشروع الطاقة الشمسية الجديد في منطقة الظفرة إنجازاً جديداً في إطار التزام الشركة باستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد الاهتمام القوي الذي حظي به هذا المشروع دليلاً على جاذبية نموذج الشراكات الذي نعمل به، كما يشير إلى القوة التنافسية والمزايا التي يتسم بها قطاع الطاقة المتجددة في الدولة."