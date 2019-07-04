شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صادرات مصر غير البترولية فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية، زيادة ملحوظة فى الفترة من يناير إلى مايو 2019، ينشر الخليج 365 أهم المعلومات عن صادرات مصر غير البترولية سواء من السلع الصناعية أو غيرها من السلع. 10.8 -مليار دولار صادرات مصر غير البترولية أول 5 أشهر من عام 2019 - دول جامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى هم الأكثر استيرادا من مصر Advertisements - سجلت صادرات مصر خلال شهر مايو 2.287 مليار دولار. - الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والغزل والملابس الجاهزة فى المقدمة - الدول الأفريقية فى المرتبة الرابعة للدول الأكثر استيرادا من مصر

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