شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بشكل سلبي في الاجل القصير، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 4.20 درهم، ملامسا لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة، كما يتأرجح السهم حاليا في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستو ى4.30 ومستوى 4.10 درهم حتى اختراق احدهم للوقوف على الاتجاه القادم للسهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.17 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط